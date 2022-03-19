Мінцифри запустило розділ про допомогу українцям у Польщі на порталі "Дія.Бізнес"

Команда порталу "Дія.Бізнес" створила тематичну сторінку на сайті, щоб підтримати українців, які були змушені виїхати у Польщу внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Через війну та вторгнення Росії безліч українців вимушені були покинути державу й переїхати до сусідньої Польщі. Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки новому розділу всі охочі зможуть знайти:

інформацію про працевлаштування та вакансії,

гарячу лінію інформаційної допомоги,

корисні посилання,

поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,

відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Розділ створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та технічної безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Республіки Польща.

Як повідомлялося, після вторгнення РФ із України в Польщу виїхало понад 2 млн громадян.