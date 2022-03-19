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Із України виїхало понад 3,3 мільйона людей з початку вторгнення Росії, – ООН

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евакуація

Понад 3,3 млн людей виїхали з України до сусідніх країн із початку російської військової агресії в країні 24 лютого.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що найбільше українських біженців виїхало до Польщі – понад 2 мільйони. Ще 518 тисяч виїхали до Румунії. Понад 359 тисяч українців дісталися Молдови, майже 300 тисяч – Угорщини. До Словаччини виїхали 240 тисяч людей. 

Водночас до Росії та Білорусі виїхало 184,5 тисячі та 2,5 тисячі українців відповідно. 

Ці дані про виїзди з 24 лютого станом на 18 березня.

Автор: Юлiя Недашківська
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