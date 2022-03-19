Прем'єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за повну заборону торгівлі ЄС з РФ.

Про це він зазначив під час запитань щодо протестів на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та Росії, передає WNP.

Моравецький висловив сподівання, що "буде чергове протверезіння європейських лідерів" і Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій.

"Я абсолютно на боці протестувальників і ще раз звертаюся до Європейської комісії якнайшвидше активізувати свої повноваження", – заявив він.

За його словами, Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю.

Такий крок, каже Моравецький, "додатково змусить Росію задуматися над тим, щоб припинити цю жорстоку війну".

"Ми повинні продемонструвати свою силу і рішучість щодо Росії, інакше найближчим часом доведеться заплатити більшу ціну", – сказав прем’єр.

Як повідомлялося, у суботу, 19 березня, в 10:00 (за київським часом) в пункті пропуску Кукурикі-Козловичі, на польсько-білоруському кордоні, мала розпочатися чергова блокада руху російських та білоруських вантажівок.