На спецрахунку Нацбанку для потреб військових залишився 71 мільйон

Станом на 19 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 71 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 8,65 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 12,3 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Водночас станом на 19 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 290 млн грн.

Зокрема понад 147 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти також можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.