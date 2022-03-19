Кабмін прискорив фінансування видатків для підтримки військових та місцевої інфраструктури

Під час засідання 17 березня Кабінет міністрів вніс зміни до "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Рішення прийнято для ефективного та оперативного прийняття управлінських рішень щодо фінансового забезпечення першочергових потреб держави, спрямованих на відсіч збройної агресії проти України, на потреби територіальної оборони та підтримку місцевої інфраструктури", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що зміни внесені в частині розширення переліку видатків другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством за дорученням клієнтів, доповнивши його, зокрема, такими видатками:

здійснення заходів і програм з підтримки Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони;

на оплату послуг з підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;

придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж;

придбання насіннєвого матеріалу та засобів захисту рослин для весняно полових робіт.

У Мінфіні додали, що прийнята постанова дає змогу розширити перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в умовах воєнного стану.