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АЗС (1488) бензин (1020) ціни (2963) дизпаливо (1227)

Найбільші мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо на 5-10 гривень за літр

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бензин,заправка,топливо,азс

Роздрібні мережі АЗС 19 березня різко знизили ціни на бензини і дизпаливо внаслідок скасування акцизу та зниження ПДВ на пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, в мережах WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн за літр – до 33,32-33,42 грн/л відповідно. Водночас ціна на дизельне пальне в цих мережах зменшилась на 7,85 грн – до до 37,05 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин і дизельне пальне на 5-7 гривень за літр – до 32 грн на А-92, 33 грн – на А-95 та 35 грн – на літр дизпалива.

В мережах AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", Chipo, Motto, BVS, UPG і інших пальне подешевшало на 2-11 грн за літр.

У результаті 19 березня середня ціна бензину марки А-92 по Україні знизилася на 7,86 грн – до 33,69 грн/л, А-95 – на 7,84 грн, до 34,42 грн/л, а ціна дизпалива – на 5,85 грн, до 37,17 грн/л.

Як повідомлялося, напередодні набув чинності ухвалений Верховною Радою 15 березня закон, який передбачає скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7% на час воєнного стану.

Зазначимо, одночасно з набуттям чинності цим законом Кабмін змінив формулу розрахунку максимально дозволеної ціни на паливо вроздріб. До неї внесено додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачань із Білорусі й Росії на країни Євросоюзу. Якщо раніше логістичні й інші витрати під час розрахунку становили $27/тонна, то тепер витрати на логістику збільшено до $50 за тонну. Також запроваджено інші витрати, передбачені у зовнішньоекономічному договорі, на суму $150/тонна.

Автор: Михайло Орлюк
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Где оно подешевело ? На Окко дизель пульс 42 грн с копейками , а обычного нет. Неделю назад обычный был по 36.
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19.03.2022 18:41 Відповісти
Неделю назад заправлялся пульсом за 47. На воге недели 2 назад обычным 95-м заправлялся за 45. Давно вы на заправку не заезжали...
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19.03.2022 23:59 Відповісти
А в Румунії сьогодні заправився по 52 гр. за літр.
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19.03.2022 19:44 Відповісти
В Румынии всегда дорого заправлятся. В Молдове или Болгарии почти в два раза дешевле!
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20.03.2022 03:29 Відповісти
Нічого там не знизили
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21.03.2022 08:53 Відповісти
 
 