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Найбільші нафтосервісні компанії припиняють роботу в Росії

Новини БізнесЦензор Технології Енергетика

schlumberger

Американські нафтосервісні компанії Halliburton Co та Schlumberger оголосили про припинення роботи в Росії з огляду на нові американські санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляється у заяві Schlumberger, компанія призупинила нові інвестиції у російські проєкти та використання своїх технологій в Росії.

"Ми з величезним занепокоєнням спостерігали за загостренням конфлікту в Україні", – сказав

"Ми… вирішили негайно призупинити нові інвестиції та впровадження технологій у наші операції в Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією і будемо виконувати будь-яку діючу діяльність у повній відповідності з чинним міжнародним законодавством і санкціями", – зазначив головний виконавчий директор Schlumberger Олів’є Ле Пеш.

Натомість Halliburton оголосила про негайне припинення роботи над майбутніми проєктами в Росії через санкції.

"Кілька тижнів тому компанія припинила всі поставки окремих санкційних деталей та продукції до Росії. У Halliburton там немає активних спільних підприємств", – зазначається на сайті компанії.

Пізніше про призупинення нових інвестицій у свої операції в Росії оголосила ще одна з найбільших нафтосервісних компаній – Baker Hughes.

"Компанія продовжує дотримуватись чинного законодавства та санкцій, так само як і виконує поточні договірні зобов’язання", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

Зазначимо, що до "великої четвірки" нафтосервісних компаній входять Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford, яка ще не коментувала свої операції в Росії. Вони спеціалізуються на розробці рішень і послуг для енергетичної галузі на етапах від пошуку вуглеводнів до будівництва свердловин та оптимізації видобутку.

Автор: Михайло Орлюк
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нефтегазовому сектору параши вынесли приговор и скоро он будет исполнен...
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20.03.2022 10:15 Відповісти
Які там високі технології? Молоко вже не будуть розливать ,бо пакетів немає вже.
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21.03.2022 12:34 Відповісти
Полное эмбарго на Россию миром всем!
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20.03.2022 12:20 Відповісти
 
 