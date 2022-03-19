США заборонили обслуговувати 100 літаків за польоти в Росію, серед них – лайнер Абрамовича

Міністерство торгівлі США заборонило обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує Росія.

Як повідомляють у відомстві, ці повітряні судна продовжували літати до Росії після запровадження санкцій, порушуючи заходи щодо експортного контролю, передає Радіо Свобода.

Заборона обслуговування літаків, зокрема за кордоном, передбачає фактичне припинення міжнародних рейсів із Росії цих літаках.

У Міністерстві торгівлі США наголосили, що ці дії спрямовані на ізолювання Росії й Білорусі від глобальної економіки.

"Ми публікуємо цей список, щоб попередити світ: ми не дозволимо російським і білоруським компаніям та олігархам безкарно подорожувати в порушення наших законів", – наголосила міністерка торгівлі Джина Раймондо.

У списку – 33 літаки авіакомпанії "Аерофлот", а також повітряні судна Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair і AirBridgeCargo. Один літак також належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, який підпав під санкції ЄС і Великої Британії.

Мінторгівлі попередило, що особам, які порушують експортні норми, загрожують тюремні терміни, штрафи, втрати прав на експортну діяльність та інші обмеження.