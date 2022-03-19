Нацбанк за тиждень продав валюти на $600 мільйонів (оновлено)

Національний банк на тижні з 14 по 18 березня більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $188,2 млн, євро – на 321,7 млн, тоді як тижнем раніше "чистий" продаж склав $266,2 млн і 74,4 млн євро.

Про це повідомляють у Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що регулятор купив $44,3 млн, а продав – $232,5 млн. Щодо євро, то їх купівля склала 10,5 млн євро, а продаж – 332,2 млн євро (близько $368 млн).

Як повідомлялося, у перші півтора тижні після вторгнення РФ 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,742 млрд та 65,2 млн євро, а продав $3,62 млрд та 441,2 млн євро.

Міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року, за даними Нацбанку, становили $27,7 млрд.