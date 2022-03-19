ЄС розглядає можливість відчуження активів російських олігархів для відновлення України, – ЗМІ

Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Як пише Bloomberg із посиланням на трьох людей, знайомих з цим питанням, ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалили, передає "Європейська правда".

Однією з можливостей було б використовувати активи для фінансування військових репарацій. Будь-яке рішення про те, як поводитися з активами, в кінцевому підсумку повинно прийматися державами-членами.

"Наразі активи лише заморожені. Президентка не просила, щоб це питання було досліджене", – сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Після вторгнення РФ в Україну ЄС запровадив санкції проти десятків російських магнатів-мільярдерів. Після ухвалення санкцій декілька країн-членів арештували активи, такі як суперяхти, приватні літаки та майно. Тільки Італія заморозила активи на суму близько 780 млн євро.

Нинішній режим санкцій дозволяє заморожувати активи, і ЄС оголосив у четвер, що створює робочу групу "Заморожувати та конфіскувати" для обміну інформацією між державами-членами з метою кращого виконання заходів.