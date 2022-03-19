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"Укренерго" відновило пошкоджену окупантами високовольтну лінію на ЗАЕС

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заес

Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами 16 березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС", – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо 17 березня, російські війська пошкодили високовольтну лінію електропередач ЗАЕС – Каховська 750 кВ, таким чином з чотирьох ліній, які поєднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України залишилася лише одна. 

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Як повідомлялося, в ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли і захопили окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська. Наразі внаслідок бойових дій відключено 3 з 5 ліній електропередач на ЗАЕС.

За даними Міненерго, участь у рейдерському захопленні найбільшої у Європі Запорізької атомної станції бере російський державний холдинг "Росатом", який об'єднує кілька сотень підприємств атомної галузі країни-агресора.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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