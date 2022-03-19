Одна з найбільших нафтосервісних компаній виходить із РФ

Американська нафтосервісна компанія Halliburton оголосила про негайне припинення діяльності у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії, передає Інтерфакс-Україна.



"Компанія дотримується санкцій, що забороняють операції і роботу, зокрема для деяких державних російських клієнтів. Halliburton приділятиме першорядну увагу безпеці і надійності під час згортання операцій, що залишилися в Росії", – йдеться у повідомленні.



Halliburton нагадала, що кілька тижнів тому призупинила всі поставки запчастин та продуктів до Росії, і не має у РФ активних спільних підприємств.



"Війна в Україні завдає нам глибокого болю. У нас є співробітники як в Україні, так і в Росії, і конфлікт сильно впливає на них, їхні сім'ї та близьких по всьому регіону", – наголошує глава компанії Джефф Міллер.



Він зазначив, що від початку війни компанія приділяла першорядну увагу безпеці співробітників та дотриманню всіх відповідних санкцій.



Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі та найбільший у США постачальник обладнання для нафтової галузі. За час своєї діяльності в Росії компанія співпрацювала з "Газпромом", "Газпром нафтою", "Роснафтою", "ЛУКОЙЛом" та іншими компаніями.



У грудні 2019 року Halliburton розпочала реалізацію проєкту з буріння бічних стволів свердловин з недіючого фонду АТ "Укргазвидобування" (УГВ) – "дочки" НАК "Нафтогаз України".