БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1359 відвідувачів онлайн
Новини Нерухомість
1 457 0
арешт (779) Італія (411) Росія (11581) санкції (3434)

Влада Італії арештувала нерухомість російського мільярдера Мордашова вартістю понад 100 мільйонів євро

Новини БізнесЦензор Нерухомість

мордашов

Фінансова гвардія Італії наклала арешт на житлову нерухомість російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова на Сардинії вартістю 105 мільйонів євро.

Про це в офісі прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі повідомили агентству Reuters, інформує Deutsche Welle.

Зазначається, що арешт майна відбувся в рамках санкцій Євросоюзу та США, запроваджених через вторгнення російських військ в Україну.

Італійське видання Corriere della Sera у 2012 році повідомляло, що Мордашов купив віллу на найдорожчому в країні узбережжі – Коста-Смеральда – на Сардинії. За даними преси, сума угоди склала 110 мільйонів євро. Йому з 2011 року також належав особняк у затоці Cugnana на Сардинії, придбаний за 13 млн євро

Таким чином Мордашов вже вдруге за місяць втрачає своє майно в Італії.

Як повідомлялося, 4 березня було заарештовано 65-метрову яхту Lady M, яка належала Мордашову. Її вартість оцінюють у 65 мільйонів євро.

Загалом за останні два тижні італійська поліція вилучила вілли та яхти вартістю понад 780 мільйонів євро у семи російських олігархів і пособників режиму Путіна, які потрапили до санкційних списків. Серед них – Алішер Усманов, Володимир Соловйов, Геннадій Тимченко, Олег Савченко, Петро Авен, Андрій Мельниченко. Найціннішим активом, який арештували в Італії, нині є яхта мільярдера Андрія Мельниченка. Її вартість складає близько 530 мільйонів євро.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 