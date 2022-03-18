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Норвегія (211) Росія (11581) санкції (3434)

Норвегія запровадила проти Росії найширший пакет санкцій в своїй історії

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

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Норвезький уряд оголосив про приєднання країни до санкцій Європейського союзу проти РФ у зв’язку з її вторгненням в Україну та назвав запроваджені обмеження "найширшими" в історії країни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією", включатиме персональні обмеження проти окремих впливових росіян та білорусів, а також заборону на експорт технологій, товарів та послуг, які можуть бути використані Росією для ведення війни проти України.

"Ці санкції сильно вдарять по російському режиму. Ми заморожуємо активи та забороняємо поїздки для окремих осіб і припиняємо деякі спрощення візового режиму для їхнього в’їзду до Норвегії, а також зупиняємо експорт, торгівлю та операції, які можуть безпосередньо стосуватися військової техніки Росії або допомагати фінансувати чи сприяти війні проти України. Ми вводимо наші санкції разом з ЄС та іншими країнами, щоб гарантувати, що вони мають максимальний ефект", – сказано в повідомленні.

Як повідомили в норвезькому МЗС, країна приєдналася до пакету санкцій Євросоюзу, запровадженому 9 березня. Утім, винятком стали санкції проти російських пропагандистських каналів Russia Today та Sputnik, оскільки, за словами очільниці закордонного відомства Норвегії Аннікен Хюітфельд, санкції проти цих медіа "викликають принципові питання, і нам потрібен час, щоб ретельно їх оцінити".

Як повідомлялося, 15 березня Євросоюз запровадив новий, четвертий пакет санкцій проти Росії, який посилює обмежувальні заходи проти осіб та установ у російській федерації, що були причетними до злочинних дій російської влади та до війни, розв’язаної проти України.

Автор: Галина Ялівець
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ЦЕНЗОРе, у вас дуже багато мовних помилок, ви дуже помоскалені і досі перебуваєте в стані меншовартості. Зокрема, вживаєте до москалів/московитів наш власний термін «росіяни» (мешканці басейну ріки Рось, хоча вони москалі бо є мешканцями басейну ріки Москва). Ви пишете «як повідомлялося» = повідомляло себе; дієслова зворотної дії в пасивній формі не типові для української мови, тож прохання не писати по-московськи. Пишіть по-українськи: «як повідомляли». Так само стосовно «йдеться» = йде себе; має бути «як сказано», «як зазначено»
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19.03.2022 05:18 Відповісти
В нашій історіі, мові і культурі відсутня назва «Росія» в прикладанні до Московії оскільки Росія - це басейн ріки Рось, а Рось тече землею України і ніяк не перетинається з Московією. То ж прохання не писати дурниць. Називайте речі своіми іменами. Ви ж не називаєте Юрія Бутусова якимось там Ванькою Фінкельштейном. То й Московію не називайте Росією. Це непристойно
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19.03.2022 05:25 Відповісти
Норвегия продайте Украине свои ЗРК, готови купить в кредит, такие же предложения нужно сделать всем производителям ЗРК а это-- Франция, Турция, Южная Корея, Япония, США Великобритания, Германия (конечно нет, но вдруг))))
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19.03.2022 12:36 Відповісти
 
 