Кабмін запроваджує безвідсоткові кредити для бізнесу на час війни, – Шмигаль

Кабінет міністрів максимально спростить вимоги для отримання пільгових кредитів за програмою "5-7-9%" на час воєнного стану.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму зверненні, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

"Уряд знімає всі обмеження по програмі "5-7-9". Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами", – заявив Шмигаль.

Зокрема, за його словами, максимальну суму кредиту збільшать до 60 млн грн.

"На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші", – розповів Шмигаль.