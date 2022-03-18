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Кабмін запроваджує безвідсоткові кредити для бізнесу на час війни, – Шмигаль

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кредит

Кабінет міністрів максимально спростить вимоги для отримання пільгових кредитів за програмою "5-7-9%" на час воєнного стану.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму зверненні, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

"Уряд знімає всі обмеження по програмі "5-7-9". Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами", – заявив Шмигаль.

Зокрема, за його словами, максимальну суму кредиту збільшать до 60 млн грн.

"На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%. Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць, чи будь-які інші", – розповів Шмигаль.

Автор: Михайло Орлюк
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А як щодо застави? Ми вже 14 років клієнти Привата, а кредит навіть овердоафт не змогли отримати, хоч працюємо як експортери
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19.03.2022 19:11 Відповісти
Тільки під заставу або кредит під депозит. Якби ми мали гроші на депозиті, то не просили б кредит
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19.03.2022 19:25 Відповісти
 
 