Roshen призупинив роботу своїх фабрик у Києві та Борисполі

Корпорація Roshen призупинила роботу двох своїх фабрик у Києві та Борисполі, потужності підприємств компанії у Вінниці та Кременчуці завантажені частково.

Про це генеральним директором та співвласником Roshen Вʼячеслав Москалевський розповів у інтерв’ю Forbes.

"Дві фабрики – у Києві та Борисполі – не працюють, ще дві – у Вінниці та Кременчуці – не на повних потужностях… У Борисполі фабрика знаходиться на околиці міста. У Києві завод здебільшого виробляв торти, але зараз фірмові магазини працюють нестабільно, бо попит упав", – сказав Москалевський.

Він додав, що наразі компанія переглядає асортимент продукції.

"Ми зазвичай продавали 16 000–17 000 тонн продукції на місяць, а зараз – близько 3000 тонн… Ми намагаємося скоротити асортимент і насамперед зрозуміти, яким він має бути під час війни. Він потрібний інший. Ще на київській фабриці виготовляли мармелад, а також цукерки, наприклад, "Київ вечірній". Вони є на складі, але їх продано за місяць 100 кг. У нас два склади – у Вінниці та Яготині. Останній намагаємось максимально спустошити", – розповів Москалевський.

Голова Roshen зазначив, що компанія відновила реалізацію своєї продукції у магазинах мережі "АТБ", а цього тижня почала експорт в Європу, однак у країни СНД та Ізраїль постачання продукції призупинено.