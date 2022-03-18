Німецький виробник сільськогосподарської техніки Claas призупинив виробництво в Росії

Німецький виробник с/г техніки Claas заявив, що шокований ескалацією військової агресії Росії в Україні, внаслідок чого зупинив виробництво в РФ, а також евакуював усіх своїх українських працівників у безпечне місце.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Компанія Claas шокована ескалацією насильства в Україні та жахливими стражданнями людей. Ми є сімейною компанією, яка робить свій внесок у процес збирання врожаю по всьому світу, а Україна є "пшеничною житницею" Європи і має важливе стратегічне значення для Claas. Ми вже призупинили виробництво на нашому заводі у Росії", – сказано в повідомленні.

Компанія уточнила, що перевезла всіх 43 співробітників своєї української філії та членів їхніх сімей із Києва у безпечне місце. Крім того, постійно надає допомогу постраждалим в Україні через волонтерів, а також своїх дилерів та клієнтів, здатних надавати гуманітарну підтримку на місцях.

"Claas робить все можливе для глобальної продовольчої безпеки. Ми сподіваємось на світ найближчим часом і залишаємось разом з Україною", – підсумувала компанія.

Claas виробляє самохідні зернозбиральні комбайни, самохідні кормозбиральні комбайни, трактори, причіпну техніку для заготівлі зелених кормів, телескопічні навантажувачі, прес-підбирачі, причепи-самонавантажувачі. Основні виробничі потужності розташовані у Німеччині та у Франції.

За даними її російської філії, Claas у Росії володіє заводом з виробництва комбайнів у Краснодарі, який працював з 2003 року.

Її філія ТОВ "Клаас Україна" (Київ) працює в Україні з 1992 року. За цей час він імпортував понад 8 тис. одиниць самохідної техніки. В Україні компанія працює через мережу представництв, що розташовані у всіх областях країни.