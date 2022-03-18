Німеччина почала розслідування через постачання продукції Bosch для військової техніки росіян, – Der Spiegel

Міністерство економіки Німеччини розпочало розслідування щодо концерну Bosch через звинувачення у постачанні до Росії товарів подвійного призначення, які використовувалися для виробництва російської військової техніки.

Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, перевірку проводитиме Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA).

Перевірка має встановити, чи порушила компанія заборону на експорт товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Йдеться про можливе порушення санкцій ЄС, які з моменту анексії Росією Криму в 2014 році дозволяють експортувати товари так званого подвійного призначення лише за певних умов.

В Мінекономіки пояснили, що федеральний уряд передасть інформацію про порушення санкцій безпосередньо до відповідальних слідчих і прокуратури. За даними видання в урядових колах, це сталося, розслідувати справу буде прокуратура Штутгарта та митна кримінальна поліція Кельна.

Розслідування було розпочато після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з німецьких телеканалів заявив, що у російських військових автомобілях було виявлено запчастини виробництва компанії Bosch.

У свою чергу, Bosch заявила, що відразу ж почала власну перевірку. В компанії уточнили, що йдеться про "звичайні блоки управління для комерційного транспорту". Bosch стверджує, що не постачав їх безпосередньо виробникам автомобілів, а також припинив експорт в РФ.

"Bosch більше не приймає нові замовлення з Росії та від російських автовиробників, коли йдеться про замовлення на запчастини для дилерів і майстерень, а також припинила доставку наявних замовлень до Росії", – запевнили в компанії.

Spiegel зазначає, що аналогічні перевірки та розслідування загрожують та іншим компаніям, які займаються експортом товарів подвійного призначення до РФ. Зокрема, видання вказує на наявність інформації про використання у російській військовій техніці компонентів від конкурента Bosch – ZF Friedrichshafen. Ця компанія заявляє, що їй невідомо, "що комплектуючі ZF використовувалися у військовій техніці російської армії або були свідомо поставлені нами". Вона також запевняє, що з 1 серпня 2014 року не постачала жодних запчастин для військового використання в Росію.