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Німеччина почала розслідування через постачання продукції Bosch для військової техніки росіян, – Der Spiegel

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bosch

Міністерство економіки Німеччини розпочало розслідування щодо концерну Bosch через звинувачення у постачанні до Росії товарів подвійного призначення, які використовувалися для виробництва російської військової техніки.

Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, перевірку проводитиме Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA).

Перевірка має встановити, чи порушила компанія заборону на експорт товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Йдеться про можливе порушення санкцій ЄС, які з моменту анексії Росією Криму в 2014 році дозволяють експортувати товари так званого подвійного призначення лише за певних умов.

В Мінекономіки пояснили, що федеральний уряд передасть інформацію про порушення санкцій безпосередньо до відповідальних слідчих і прокуратури. За даними видання в урядових колах, це сталося, розслідувати справу буде прокуратура Штутгарта та митна кримінальна поліція Кельна.

Розслідування було розпочато після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з німецьких телеканалів заявив, що у російських військових автомобілях було виявлено запчастини виробництва компанії Bosch.

У свою чергу, Bosch заявила, що відразу ж почала власну перевірку. В компанії уточнили, що йдеться про "звичайні блоки управління для комерційного транспорту". Bosch стверджує, що не постачав їх безпосередньо виробникам автомобілів, а також припинив експорт в РФ.

"Bosch більше не приймає нові замовлення з Росії та від російських автовиробників, коли йдеться про замовлення на запчастини для дилерів і майстерень, а також припинила доставку наявних замовлень до Росії", – запевнили в компанії.

Spiegel зазначає, що аналогічні перевірки та розслідування загрожують та іншим компаніям, які займаються експортом товарів подвійного призначення до РФ. Зокрема, видання вказує на наявність інформації про використання у російській військовій техніці компонентів від конкурента Bosch – ZF Friedrichshafen. Ця компанія заявляє, що їй невідомо, "що комплектуючі ZF використовувалися у військовій техніці російської армії або були свідомо поставлені нами". Вона також запевняє, що з 1 серпня 2014 року не постачала жодних запчастин для військового використання в Росію.

Автор: Михайло Орлюк
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не можуть нажертися виродки
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19.03.2022 13:46 Відповісти
Репутація Bosch заплямована кров'ю! Вже стільки трофеїв є що важко буде приховати співпрацю.
Роберт Бош перевертається у труні....
де по його заповіту 92% акціонерного капіталу належить благодійній організації Robert Bosch Stiftung GmbH
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19.03.2022 20:11 Відповісти
Гітлерюгенд зберігає глубокі традиціє своїх батьків які привели Гітлера до влади та потім з натхненням заробляли гроші на військових замовленнях.
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19.03.2022 20:17 Відповісти
Не забудьте еще расследовать поставку турбин и насосов в Крым, а то как-то при Шмеркели замылили эту тему и съехали.
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19.03.2022 20:30 Відповісти
Ой як невдобно вийшло
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19.03.2022 20:58 Відповісти
А Сименс за турбины в Крым не хочет ответить?
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19.03.2022 22:44 Відповісти
Звісно, що не хоче. Bosch та ZF Friedrichshafen також не хочуть.
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20.03.2022 01:11 Відповісти
Дурака *** включили...штрафануть бы их лямов на 300
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20.03.2022 13:37 Відповісти
 
 