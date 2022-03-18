Частина ресторанів McDonald’s у Росії продовжує працювати попри рішення компанії

Ряд ресторанів McDonald's, що працюють у Москві на умовах франчайзингу, продовжує надавати послуги відвідувачам попри рішення компанії зупинити операції в країні-агресорі.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Економічна правда.

Зокрема, відкриті ресторани в аеропортах та на Ленінградському вокзалі, а також вікна "МакЕкспрес" біля станцій московського метро.

Окремі заклади справді досі працюють в РФ. Вони оперують за франшизою McDonald's і фактично не входять до корпорації, а виступають окремими юрособами з дозволом на використання бренду за умови дотримання стандартів мережі.

Компанія, яка видає ліцензію, може відкликати її у франчайзі за порушення контракту. Якщо ж відповідних підстав у контракті немає, доведеться йти до суду.

Як пише профільне російське видання Franshiza, у Росії працює три франчайзингові мережі McDonald’s: компанії "Развітіє Рост" (оператор закладів в аеропортах), "ГіД" (оператор McDonald’s в Сибірі) та "Регіональна мережа підприємств харчування" (працює в Республіці Башкортостан, Татарстан, Комі, Марій Ел, а також Чувашії, Удмуртії, та ще 7 областях РФ). Усього – 120 таких закладів.

Остання мережа, яка є найбільшою в РФ, належить казахському олігарху Кайрату Боранбаеву. В середу, 16 березня, його затримали в Алмати за "розкрадання в особливо великих розмірах". Натомість "ГіД", який володіє 25 закладами в РФ, прямо заявив, що роботу продовжить.

McDonald’s не єдина компанія, яка зіткнулася з перешкодами "по той бік". Американська мережа закладів харчування Burger King також не може зупинити роботу ресторанів в РФ, адже партнер мережі в РФ відмовляється їх закривати.

Як повідомлялося, раніше McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.