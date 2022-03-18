Закон про зниження податків на час воєнного стану набув чинності

Прийнятий Верховною Радою 15 березня закон №2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" підписано Президентом, він офіційно опублікований та набув чинності.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Серед іншого, законом на період воєнного стану передбачено:

право на застосування спрощеної системи оподаткування 3 групи за ставкою 2% суб'єктами господарювання з річним доходом до 10 млрд грн та без обмеження чисельності працівників;

добровільну сплату єдиного податку платниками 1-2 груп.

Крім того, законом удосконалено норми щодо звільнення від ПДВ у разі надання товарів на користь ЗСУ та територіальної оборони, а також норми щодо відсутності коригувань з податку на прибуток за операціями з безоплатного надання товарів/коштів. Зокрема, додано заклади охорони здоров'я та сили цивільного захисту.

Як повідомлялося, цим законом також знижено податки на пальне, із його прийняттям загалом запроваджується понад 40 податкових та фінансових новацій, пов’язаних із запровадження воєнного стану в Україні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Які податкові стимули Рада прийняла на час війни