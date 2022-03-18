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арешт (779) Медведчук (307) ДБР (404)

Суд дозволив арешт Медведчука

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медведчук

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою – Віктору Медведчуку.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

"18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Місце перебування фігуранта встановлюється.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

Автор: Галина Ялівець
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та невже ??? а просто пристрелить це падло під час війни не можна було ??? якось ну дуууже очікувано йому дали втекти ...
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18.03.2022 19:07 Відповісти
 
 