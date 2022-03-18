Кабмін призупинив перевірки бізнесу

Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №303 від 13 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

"Припинити проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого", – сказано в документі.

Виняток зроблено для здійснення позапланових перевірок в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади.