Кабмін зобов'язав "Укрзалізницю" сплатити до держбюджету 30% прибутку

Кабінет міністрів України затвердив норматив виплати дивідендів за 2021 рік для АТ "Укрзалізниця" у розмірі 30%.

Про це йдеться у постанові уряду № 305 від 17 березня 2022 року.

Зазначеною постановою вносяться зміни до п. 1 постанови Кабінету міністрів України від 8 березня 2022 року №230 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави": абзацом "для акціонерного товариства "Українська залізниця" на суму 30%".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала 457,5 млн грн чистого прибутку після майже 12 млрд грн чистого збитку у 2020 році.