Кабмін зобов'язав "Укрпошту" безкоштовно перевозити майно підприємств

Кабінет міністрів України поклав на "Укрпошту" здійснення безкоштовного перевезення майна українських підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формує Міністерство економіки та потім передає його до Міністерства інфраструктури.

Про це йдеться в постанові Кабміну №305 від 17 березня 2022 року.

Як повідомляється, "Укрпошта" також продовжить забезпечувати доставку пенсій та грошової допомоги громадянам (за наявності технічної можливості), здійснювати доставку ліків, гуманітарної допомоги, поштових відправлень та періодичних друкованих видань (за наявності технічної можливості).

Крім того, цією постановою Кабмін встановив, що використання всіх наявних автотранспортних засобів, що належать АТ "Укрпошта" або залучаються компанією на договірних засадах, здійснюється виключно для забезпечення її діяльності.

Документ, зокрема, обмежив примусове відчуження зброї, боєприпасів та бронежилетів, що знаходяться на балансі "Укрпошти", а також залучення автотранспорту, що належить або перебуває в користуванні компанії на договірних засадах, до перевезення зброї, боєприпасів, мін та інших.

Загалом Кабмін звільнив "Укрпошту" від обов'язку передачі транспортних засобів та техніки військовим формуванням під час мобілізації.

Також Кабмін зобов'язав Міністерство оборони, адміністрації Державної прикордонної служби, військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, місцеві держадміністрації, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяти виконанню "Укрпоштою" покладених на неї завдань (зокрема, видавати перепустки для пересування персоналу, задіяного в перевезеннях та сортуванні вантажів, під час дії комендантської години).

Також Кабмін зобов'язав мережі автозаправних комплексів, що здійснюють свою діяльність на території України, забезпечити заправку автотранспортних засобів, що належать або перебувають у користуванні "Укрпошти" поза чергою без обмежень щодо кількості авто та обсягу пального на підставі дозволу, виданого компанією.

У свою чергу "Укрпошта" зобов'язана затвердити перелік автотранспортних засобів та працівників, залучених до виконання визначених цією постановою завдань, та передати її Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, військовим та військово-цивільним адміністраціям.

Крім того, компанія має забезпечити наявність розпізнавальних табличок із логотипом "Укрпошта" на зовнішній стороні на автотранспортних засобах, залучених до виконання визначених цією постановою завдань.

При цьому на територіях, де йдуть бойові дії, "Укрпошта" встановлює на перевезення тариф із коефіцієнтом не більше 1,5.

Витрати компанії, здійснені на виконання цієї ухвали, відносяться на результати фінансово-господарської діяльності в межах обсягу коштів від зменшення ставки перерахування дивідендів до державного бюджету (з 80% до 30%).

У разі недостатності коштів фінансування таких заходів здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету (за окремим рішенням уряду).