У Польщі завтра заблокують рух російських вантажівок через кордон із Білоруссю

У суботу, 19 березня, в 10:00 (за київським часом) в пункті пропуску Кукурикі-Козловичі, на польсько-білоруському кордоні, розпочнеться чергова блокада руху російських та білоруських вантажівок.

Про це повідомила лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, передає Укрінформ.

Акція "Ні для торгівлі з Росією", попередньо триватиме упродовж двох днів та матиме на меті привернути увагу до неприпустимості будь-якої торгівлі між ЄС і РФ у той час, коли Росія бомбардує українські міста і вбиває тисячі українців.

Панченко у відеозверненні закликала усіх українців, які зараз перебувають у Польщі, масово приїхати до пункту пропуску Кукурикі-Козловичі, аби заблокувати рух російських та білоруських вантажівок. Вона зазначила, що тиждень тому активісти упродовж трьох днів блокувати цей пункт пропуску, в результаті чого на кордоні утворилася черга з російських та білоруських вантажівок на понад 40 км. Утім, згодом через невелику кількість протестуючих польська поліція їх відтіснила, відтак було відновлено рух вантажівок країни окупанта через кордон. Цього разу активісти отримали офіційний дозвіл на протест на кордоні, відтак поліція не матиме права їх чіпати.

"Нас там має бути тисячі... Допоки нас будуть сотні ЄС торгуватиме з росією і підтримуватиме армію агресора. У нас дуже чітка й проста вимога, ми вимагаємо всього одного: на період війни з Україною перестати торгувати з країною-окупантом, з країною-агресором", – наголосила Панченко.

За її словами, кожний злотий, євро чи долар у торгівлі з Росією є прямою підтримкою російською армії, яка зараз нищить Україну і вбиває простих українців. Відтак, потрібно зробити усе можливе, щоб заблокувати торгівлю ЄС із Росією.

Як поінформував у соцмережах депутат польського Сейму Міхал Щерба, від початку агресії Росії проти України, 24 лютого, понад 22,5 тис. вантажівок в’їхало з Польщі до Білорусі. На його переконання, не можна допускати на торгівлю з агресором, тим більше, що цей вантаж може мати подвійне призначення і використовуватися агресором для бойових дій в Україні.

Представники польського уряду інформували нещодавно, що польські прикордонники та митники дуже ретельно і довго перевіряють вантажівки, які виїжджають з товаром з Польщі до Білорусі через пункт пропуску Кукурикі-Козловичі.

"Ми перевіряємо, чи там немає товарів, які можуть використовуватися для ведення війни", – інформував заступник глави МВС Польщі Мацей Вонсік.

Представники польської влади фактично визнають, що на пунктах пропуску для руху вантажівок на польсько-білоруському кордоні діє так званий італійський страйк. Він означає, що пропуск вантажівок польськими контрольними органами відбувається дуже повільно.

Станом на сьогодні очікування вантажівок на перетин польсько-білоруського кордону становить кількадесят годин.