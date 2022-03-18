Литва заборонила ввозити в Росію чи Білорусь більше 60 євро

Влада Литви заборонила вивозити в РФ та Білорусь готівкові кошти на суму понад 60 євро на особу.

Про це повідомила литовська митниця, інформує портал Delfi.lt.

Ця норма поширюється на фізичних осіб та людей які з ними їдуть до Білорусі чи Росії, включно з працівниками компаній (наприклад, водіями). Водночас вивезення готівки в іншій валюті не обмежується.

Крім того, фізичним і юридичним особам заборонено продавати, давати, передавати чи експортувати євро до Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, раніше США заборонили постачання в РФ готівкових доларів, Євросоюз запровадив аналогічну заборону на постачання банкнот євро з 12 березня.

Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет. Також не заборонено ввезення євро приватними особами, що мандрують до РФ.