Мінінфраструктури спростить дозвільну систему для всіх автоперевезень
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Міністерство інфраструктури України готує великий пакет спрощення дозвільної системи для всіх видів автомобільних перевезень.
Про це повідомив заступник міністра Мустафа Найєм у Facebook.
"Міністерство інфраструктури готує великий пакет спрощення дозвільної системи для усіх видів автомобільних первезень. Окремо ми вже працюємо над зібльшенням персоналу у пунктах видачі дозволів та більш ефективної роботи нашої електроної системи ШЛЯХ", – написав Найєм.
Він зазначив, що на час дії воєнного стану буде спрощено звітування про використання дозволів ЄКМТ.
Так, скасовано всі штрафи за неподання звітів в паперовому вигляді та тимчасово скасовано необхідність надання звітів у паперовому вигляді.
"Просимо перевізників зберігати відривні листки бортового журналу до відновлення процедури в повному обсязі", – додав Найєм.
При цьому він зазначив, що Україна взагалі відмовилася б від такої звітності, але ця процедура прописана міжнародними зобов'язаннями.
"Сподіваюся, що найближчим часом цей нонсенс також буде скасовано", – підсумував заступник міністра інфраструктури.
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