Український сервіс доставки Rocket припинив діяльність

Сервіс доставки Rocket припинив діяльність в Україні.

Про це один із засновників компанії Олексій Юхимчук повідомив у листі до співробітників, пише галузеве видання ain.ua.

Юхимчук зазначає, що інвестори намагалися знайти покупця для проєкту, але їм це не вдалося. Як наслідок, компанія не зможе погасити борги з виплати зарплат та інші заборгованості.

У якості компенсації Rocket пропонує співробітникам залишити у себе техніку, яка видала компанія.

Як повідомлялося, 23 лютого компанія оголосила про припинення роботи у Європі для того, щоб сконцентруватися на бізнесі в Україні. Вже 24 лютого компанія оголосила про призупинення роботи в Україні у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

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Нагадаємо, априкінці 2021 року в Rocket пройшла хвиля скорочень. Фінансові проблеми в Rocket збіглися з арештом в Ізраїлі співзасновника компанії Тимура Рохліна через обвинувачення у фінансових махінаціях. Зараз його відпустили під заставу, а розслідування триває.