Зеленський доручив максимально спростити ввезення товарів в Україну

Президент доручив Кабінету міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити пакет рішень, які дозволять прискорити постачання в Україну всіх необхідних товарів з-за кордону.

Про це йдеться у зверненні Президента Володимира Зеленського, текст якого оприлюднено на сайті голови держави.

Він уточнив, що насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів для задоволення базових потреб суспільства.

"Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям", – заявив Зеленський.

"Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, – ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям", – додав президент.

Він зазначив, що пропозиції щодо відповідних рішень мають бути подані до кінця дня.