Греція готова відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.

Про це глава грецького уряду повідомив у Twitter, передає Укрінформ.

"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті й символі варварства війни", – написав він.

Як повідомлялося, російські війська 9 березня розбомбили пологовий будинок у Маріуполі.

Міністр культури Даріо Франческіні 17 березня заявив, що Італія готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.