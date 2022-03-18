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Греція готова відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі

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маріуполь

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.

Про це глава грецького уряду повідомив у Twitter, передає Укрінформ.

"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті й символі варварства війни", – написав він.

Як повідомлялося, російські війська 9 березня розбомбили пологовий будинок у Маріуполі.

Міністр культури Даріо Франческіні 17 березня заявив, що Італія готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.

Автор: Галина Ялівець
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