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Портнов (18) Росія (11581)

У родини Портнова знайшли елітну нерухомість в Росії. ВIДЕО

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портнов

Родині колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова належить елітна нерухомість в РФ, придбана після Революції Гідності і втечі Портнова з України.

Як з’ясували журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода), нерухомість в РФ офіційно оформили на цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Зокрема, йдеться про 2 тисячі квадратних метрів у бізнес-центрі "Мосфильмовский" у Москві, які офіційно належать Лідії Валяєвій та ще кільком компаніям: кіпрській "Аспрогія Трейдінг Лімітед", "Мапекс Трейдінг Лімітед", Nadstow Holdings Ltd і російській "Ирика". Власницею "Ирика" є Ірина Геннадіївна Торкунова – дружина Анатолія Торкунова, впливового російського дипломата і друга міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

У свою чергу, Анастасія Валяєва і її матір Лідія Валяєва також були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

Крім того, на Анастасію Валяєву було оформлено будинок на 900 кв. м у селищі Тимошкіно під Москвою. Восени 2021 року вона продала цей маєток.

За даними "Схем", Анастасія Валяєва – цивільна дружина Андрія Портнова. Вона працювала в адвокатському об’єднанні "Колегія правозахисників", засновником якої був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова.

На початку 2000-х Валяєва була помічницею народного депутата Володимира Пилипенка, який входив у так звану "групу Портнова".

Анастасія Валяєва також володіла квартирою у Києві на Печерську в тому ж будинку, де мав нерухомість Андрій Портнов. А після Євромайдану і втечі Андрія Портнова до Росії у 2014 році там же опинилася і Валяєва. У Росії Валяєва отримала російський паспорт.

За даними, які отримали журналісти, номер телефону, яким користувалася Анастасія Валяєва у Росії, підписаний як "Анастасія Портнова". Крім того, Валяєва паркувала власне авто почергово з Андрієм Портновим у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації протягом 2016 - 2018 років.

Де наразі перебуває Портнов після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – невідомо. На звернення журналістів він не відповів, також ігнорує запити на коментар Анастасія Валяєва.

Як повідомлялося, у грудні минулого року США запровадили санкції проти Портнова через його корупційні зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України.

Портнов втік з України у 2014 році і повернувся після обрання президентом Володимира Зеленського. Після цього Генеральна прокуратура попросила Канаду зняти з Портнова санкції.

У команді Зеленського заперечували будь-які зв'язки з Портновим. Однак у серпні 2019 року СБУ закрила справу про держзраду Портнова. Крім того Портнова пов'язують із заступником голови Офіса президента Олегом Татаровим.

Татаров у часи Януковича був спікером МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Під час Революції гідності зокрема відповідав за кримінальне переслідування її учасників. Після втечі Януковича і Захарченка до Росії в 2014-2018 роках Татаров був адвокатом, працював в "Укрбуді" Максима Микитася, а також співпрацював з Андрієм Портновим після його повернення в Україну.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
вбити сволоту
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18.03.2022 17:22
+8
Щоб ти,курва, здохло! Хоч в Україні, хоч в Росії, чи де ти там ховаєшся. Головне пошвидше...Досить капостити Україні.
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18.03.2022 17:27
+6
вся его команда пару суддей и татаров, интересно как там обосраный вовк и татаров в подвале с мешками денег сидят? вообше кудато пропали, может азов нашел их))
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18.03.2022 17:32
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18.03.2022 17:22 Відповісти
Щоб ти,курва, здохло! Хоч в Україні, хоч в Росії, чи де ти там ховаєшся. Головне пошвидше...Досить капостити Україні.
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18.03.2022 17:27 Відповісти
вся его команда пару суддей и татаров, интересно как там обосраный вовк и татаров в подвале с мешками денег сидят? вообше кудато пропали, может азов нашел их))
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18.03.2022 17:32 Відповісти
А кто же его воскресил?
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18.03.2022 17:35 Відповісти
вєнєдіктава сліпоглухоніма...і ТАК завжди ,коли мова йде про ворогів України...
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18.03.2022 18:19 Відповісти
Портнов втік з України у 2014 році іповернувся після обрання президентом Володимира Зеленського. Після цього Генеральна прокуратура попросила Канаду зняти з Портнова санкції. Джерело: https://biz.censor.net/n3326481

У кого є питання ще?
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18.03.2022 18:33 Відповісти
Не ври!!! портнов документы по возвращению утвердил до Зеленского... Не ври!!!...
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18.03.2022 18:41 Відповісти
А в чому я «соврал»!?!
я лише скопіював повідомлення!
А документи про повернення він з тобою «согласовал»?
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18.03.2022 18:49 Відповісти
Я тебе выше написал... Не ври!!!
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18.03.2022 18:51 Відповісти
Я не писав про те, що після повернення після обрання Зе ця **** погрожувала прокурорам. Про чому, без наслідків для себе!
Ти забув?
Так в чому я «соврал», конкретно?
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18.03.2022 18:56 Відповісти
Ты тролль ... кормить тебя не буду ... Не ври!!! портнов документы по возвращению утвердил до Зеленского... Не ври!!!...
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18.03.2022 18:58 Відповісти
У кого він їх «утвєрділ», конкретно?
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18.03.2022 19:00 Відповісти
Набутылочник, ты что-то раздухарился сегодня
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18.03.2022 23:44 Відповісти
Покажи первоисточник.
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19.03.2022 02:30 Відповісти
Такі як ти і роблять можливість існування таких портнових.
Вісіти тобі на гілляці разом з ним…
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18.03.2022 19:04 Відповісти
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Санкции США не мешают ему прекрасно жить и находится под охраной МВД.
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18.03.2022 20:46 Відповісти
Кто бы сомневался
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Кому нахрен нужна та недвижимость! Грохнуть мудака поскорее как коллаборанта №1!
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18.03.2022 23:45 Відповісти
Цей ***** ще в Украйни. Чи не пора уйобки яйця *********
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19.03.2022 00:07 Відповісти
Панамская прокуратура открыла несколько криминальных дел на это тело и дало запрос в генпркуратуру Украины на притягивание его к ответу - но оно, тело, до сих пор под надёжной защитой политического руководства Украины.
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19.03.2022 02:35 Відповісти
Особисто під захистом президента !
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19.03.2022 10:23 Відповісти
Так а що тут дивного-у агента московських спецслужб може бути нерухомість в кацапстані
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19.03.2022 09:25 Відповісти
Ця ФСБшна криса , портнов , заслуговує на повне фізичне знищення за
багатолітню зраду украінських інтересів і за гоніння наших патріотів , які сидять і сьогодні по тюрмах 😠
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19.03.2022 10:22 Відповісти
а его ещё охраняют или свалил, кто слышал
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19.03.2022 10:59 Відповісти
 
 