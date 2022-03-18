У родини Портнова знайшли елітну нерухомість в Росії. ВIДЕО

Родині колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова належить елітна нерухомість в РФ, придбана після Революції Гідності і втечі Портнова з України.

Як з’ясували журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода), нерухомість в РФ офіційно оформили на цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Зокрема, йдеться про 2 тисячі квадратних метрів у бізнес-центрі "Мосфильмовский" у Москві, які офіційно належать Лідії Валяєвій та ще кільком компаніям: кіпрській "Аспрогія Трейдінг Лімітед", "Мапекс Трейдінг Лімітед", Nadstow Holdings Ltd і російській "Ирика". Власницею "Ирика" є Ірина Геннадіївна Торкунова – дружина Анатолія Торкунова, впливового російського дипломата і друга міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

У свою чергу, Анастасія Валяєва і її матір Лідія Валяєва також були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

Крім того, на Анастасію Валяєву було оформлено будинок на 900 кв. м у селищі Тимошкіно під Москвою. Восени 2021 року вона продала цей маєток.

За даними "Схем", Анастасія Валяєва – цивільна дружина Андрія Портнова. Вона працювала в адвокатському об’єднанні "Колегія правозахисників", засновником якої був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова.

На початку 2000-х Валяєва була помічницею народного депутата Володимира Пилипенка, який входив у так звану "групу Портнова".

Анастасія Валяєва також володіла квартирою у Києві на Печерську в тому ж будинку, де мав нерухомість Андрій Портнов. А після Євромайдану і втечі Андрія Портнова до Росії у 2014 році там же опинилася і Валяєва. У Росії Валяєва отримала російський паспорт.

За даними, які отримали журналісти, номер телефону, яким користувалася Анастасія Валяєва у Росії, підписаний як "Анастасія Портнова". Крім того, Валяєва паркувала власне авто почергово з Андрієм Портновим у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації протягом 2016 - 2018 років.

Де наразі перебуває Портнов після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – невідомо. На звернення журналістів він не відповів, також ігнорує запити на коментар Анастасія Валяєва.

Як повідомлялося, у грудні минулого року США запровадили санкції проти Портнова через його корупційні зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України.

Портнов втік з України у 2014 році і повернувся після обрання президентом Володимира Зеленського. Після цього Генеральна прокуратура попросила Канаду зняти з Портнова санкції.

У команді Зеленського заперечували будь-які зв'язки з Портновим. Однак у серпні 2019 року СБУ закрила справу про держзраду Портнова. Крім того Портнова пов'язують із заступником голови Офіса президента Олегом Татаровим.

Татаров у часи Януковича був спікером МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Під час Революції гідності зокрема відповідав за кримінальне переслідування її учасників. Після втечі Януковича і Захарченка до Росії в 2014-2018 роках Татаров був адвокатом, працював в "Укрбуді" Максима Микитася, а також співпрацював з Андрієм Портновим після його повернення в Україну.