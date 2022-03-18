Падіння економіки України через російське вторгнення може сягнути 35%, – МВФ

Методологія підрахунку Міжнародного валютного фонду, яка враховує подібні військові конфлікти, оцінює падіння ВВП України через повномасштабну війну Росії проти України в 35% у 2022 році.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован в інтерв'ю НВ.

"Виходячи зі схожих військових конфліктів, МВФ має методологію розрахунку попередніх втрат, за нею Україна втратить до 35% ВВП. Але це виходячи з сьогоднішньої ситуації та динаміки останніх кількох днів, коли в нас не найвища інтенсивність обстрілів і є переговорний процес, який суто теоретично може призвести до якогось результату", – сказав Рашкован.

При цьому він зазначив, що прогнози слід будувати, маючи розуміння кінцевої точки війни, а цього зараз немає ні для України з погляду руйнувань, ні для країни-агресора з точки зору падіння її економіки через санкційний тиск.

"До того ж зараз переговорна позиція завдяки зусиллям ЗСУ в нас очевидно краща, ніж була 10 днів тому. Також зрозуміло, що якщо Путін не йтиме на будь-які умови, які для нас будуть зручними, то падіння російської економіки буде ще більшим, і це теж треба враховувати", – наголосив Рашкован.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення у 10% та зростання інфляції до 20%.