Через санкції Росія змушена продавати свою нафту зі знижкою $30 за барель, – ЗМІ

Європейські переробники через санкції відмовляються від придбання російської нафти сорту Urals, внаслідок чого знижка на неї у Північно-Західній Європі зросла за тиждень на $1,75 за барель – до $30,2 за барель (на умовах cif Роттердам) щодо еталонного нафтового індексу в регіоні.

Як повідомляє цінове агентство Argus, польські компанії PKN Orlen та Grupa Lotos замість російської нафти почали купувати норвезький сорт Johan Sverdrup з Монгстаду, а іспанська Repsol, фінська Neste та шведська Preem у березні отримали північноморські сорти Asgard, інформує Інтерфакс-Україна.

"Іракська держкомпанія Somo отримала запити від клієнтів у Європі на додаткові поставки нафти з Басри, але експортні можливості країни обмежені, повідомив іракський чиновник. Basra Medium є підходящою альтернативою Urals, але ставки фрахту менш сприятливі, ніж оренда суден для відвантаження сортів з Північного моря ", – зазначає Argus.

Водночас агентство відзначає, що темпи падіння цін на російську нафту стримує попит деяких азійських переробників. Зокрема, індійська Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) 16 березня в рамках тендеру придбала у трейдера Vitol до 2 млн. барелів Urals з поставкою на початку червня.

Загалом у березні експорт російської нафти до Індії збільшився в 4 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 360 тис. барелів на добу.

Видання Financial Times повідомило, що країна закупила кілька партій нафти РФ, оскільки європейські споживачі уникали таких поставок на тлі західних санкцій щодо Москви.