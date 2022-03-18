Нацбанк та Фонд гарантування підтримують надання 100% держгарантії на депозити українців

Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану.

Про це йдеться у спільній заяві відомств.

"100% гарантія за депозитами фізичних осіб на період дії воєнного стану дасть упевненість українцям у збереженні їх заощаджень, адже держава гарантує кожному громадянину повернення його коштів у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацбанку наголосили, що запровадження 100% гарантії на банківські вклади не означає, що виникне потреба в компенсації з боку держави вкладів усіх банків.

Зазначається, що до початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності. Банківська система за підтримки держави спроможна протистояти поточним викликам. Запровадження 100% гарантії на банківські вклади на період дії воєнного стану – це додатковий механізм підтримання банків, уточнили в регуляторі.

"Додаткова підтримка вкладників з боку держави є необхідним важливим кроком для впевненості українців у збереженні їхніх заощаджень у повному обсязі. А впевненість вкладників, у свою чергу, сприятиме підтримці ліквідності банків. Водночас ми маємо всі підстави очікувати, що банківській системі вистачить запасу міцності для протистояння потужним викликам сьогодення", – наголосив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Запровадження 100% покриття вкладів гарантіями, так звана "бланкова гарантія", це – світова практика ... Перше і основне, що дасть запровадження 100% гарантій за вкладами – це впевненість українців у збереженні їхніх заощаджень, а отже дасть змогу запобігти дестабілізації на банківському ринку", – прокоментувала директорка-розпорядниця Фонду гарантування Світлана Рекрут.

Станом на 1 лютого 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й ФОП у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 658,3 млрд грн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив Національному банку, народним депутатам та Кабінету міністрів гарантувати українцям 100% вкладів в українських банках.