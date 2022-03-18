БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1512 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
953 3
газ (7456) видобуток (1582) Нафтогаз (3153) транзит газу (568) Вітренко Юрій (264)

Російське вторгнення не призвело до падіння видобутку газу, – Вітренко

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

З початку військового вторгнення РФ в Україні дещо скоротився внутрішній видобуток газу, порівняно з довоєнним рівнем, проте обсяг видобутку зараз на 1,5% перевищує аналогічний торішній показник.

Про це на пресконференції заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тобто, українські газовики збільшили видобуток газу. Зараз, незважаючи на війну, продовжують буріння у безпечних районах, освоюватимуться нові родовища", – заявив Вітренко.

Своєю чергою гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в ефірі телеканалу ICTV наголосив, що Україна забезпечена газом у повному обсязі. а всі проблеми з газопостачанням споживачів виникають внаслідок ворожих обстрілів газопостачальної інфраструктури.

"Я не бачу жодних загроз щодо наявності газу, тому що у нас у підземних сховищах близько 9,5 млрд куб. м, фактично у нас уже весна, споживання у нас 100 млн куб. м на добу, при цьому є власний видобуток близько 50 млн куб. м", – уточнив голова Оператора ГТС.

Він додав, що Україна зараз також здійснює імпорт газу з Європи в об’ємі 10 млн кубометрів на добу.

Як повідомлялося, за даними "Нафтогазу", наразі понад 273 тисячі українських родин залишаються без газу внаслідок російських обстрілів та пошкодження газової інфраструктури.

Крім того, атаки окупантів на газову інфраструктуру ставлять під загрозу транзит газу до Європи.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допиз*ится. Прилетят ракеты...
показати весь коментар
18.03.2022 15:53 Відповісти
Які вони у владі д-би
показати весь коментар
18.03.2022 19:40 Відповісти
Ну и зачем это ляпать? Или полезный идиот, значит надо гнать с жирной должности. А если нет, то им должны заняться СБУ.
показати весь коментар
18.03.2022 21:13 Відповісти
 
 