Російське вторгнення не призвело до падіння видобутку газу, – Вітренко

З початку військового вторгнення РФ в Україні дещо скоротився внутрішній видобуток газу, порівняно з довоєнним рівнем, проте обсяг видобутку зараз на 1,5% перевищує аналогічний торішній показник.

Про це на пресконференції заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тобто, українські газовики збільшили видобуток газу. Зараз, незважаючи на війну, продовжують буріння у безпечних районах, освоюватимуться нові родовища", – заявив Вітренко.

Своєю чергою гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в ефірі телеканалу ICTV наголосив, що Україна забезпечена газом у повному обсязі. а всі проблеми з газопостачанням споживачів виникають внаслідок ворожих обстрілів газопостачальної інфраструктури.

"Я не бачу жодних загроз щодо наявності газу, тому що у нас у підземних сховищах близько 9,5 млрд куб. м, фактично у нас уже весна, споживання у нас 100 млн куб. м на добу, при цьому є власний видобуток близько 50 млн куб. м", – уточнив голова Оператора ГТС.

Він додав, що Україна зараз також здійснює імпорт газу з Європи в об’ємі 10 млн кубометрів на добу.

Як повідомлялося, за даними "Нафтогазу", наразі понад 273 тисячі українських родин залишаються без газу внаслідок російських обстрілів та пошкодження газової інфраструктури.

Крім того, атаки окупантів на газову інфраструктуру ставлять під загрозу транзит газу до Європи.