Влада Молдови заявила про ризик припинення постачання російського газу

Уряд Молдови припускає, що російський "Газпром" із 1 травня може призупинити постачання газу до країни.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину в ефірі місцевого телеканалу TV8, передає Інтерфакс-Україна.

Причина полягає в тому, що країна може не встигнути провести аудит щодо боргу "Молдовагазу" до 1 травня.



На думку Спину, можливі кілька сценаріїв.

"Перший, що цей термін (для проведення аудиту та початку виплати заборгованостей, – ред.) продовжується, наприклад, на 10 місяців. Другий сценарій, що "Газпром" вирішує не постачати газ до Молдови, і тоді ми купуватимемо його на ринку", – відзначив Спину.



У другому випадку, за його словами, Молдова матиме альтернативу.



"У нас завжди були контрофери, і ми готові. Ми зараз збільшуємо здібності Energocom (молдовське енергетичне держпідприємство, – ред.). Команда експертів працює з Energocom кілька тижнів, у тому числі над проєктом, щоб у нього було достатньо фінансових ресурсів для зберігання газу або його термінової закупівлі", – сказав міністр.



Він додав, що наступного тижня уряд дасть висновок на законопроєкт, який запроваджує зобов'язання щодо наявності запасів газу. Обсяги, зазначив Спину, залежатимуть від ринкових цін.

У жовтні 2021 року Молдова та "Газпром" підписали спеціальний протокол. В одному з його пунктів було зазначено, що сторони укладуть до 1 травня 2022 року договір про виплату боргу "Молдовагазу" "Газпрому", але перед тим країна має провести аудит цього боргу.

За даними концерну, підприємство має понад $700 млн. Проте уряд Молдови вважає, що для з'ясування точної суми потрібний незалежний аудит.

Наприкінці січня влада республіки оголосила тендер на проведення аудиту, проте на нього ніхто не відгукнувся. Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця потім повідомляла, що уряд намагається укласти прямий контракт із аудиторами.