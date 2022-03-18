Понад 2 мільйони українців виїхали в Польщу через російське вторгнення

Кількість українців, які перетнули польський кордон з 24 лютого внаслідок вторгнення РФ, перевищила 2 млн осіб.

Про це повідомили польські прикордонники, передає Європейська правда.

Зазначається, що о 9 годину ранку 18 березня кількість біженців з України перевищила 2 млн осіб. Здебільшого, це жінки і діти.

Ця цифра, ймовірно, включає і тих людей, які не планують залишатись у Польщі і поїдуть в інші країни Європи.

Нагадаємо, що минулого тижня Варшава та Краків повідомили, що фактично вичерпали можливості приймати нових людей.