Понад 2 мільйони українців виїхали в Польщу через російське вторгнення
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Кількість українців, які перетнули польський кордон з 24 лютого внаслідок вторгнення РФ, перевищила 2 млн осіб.
Про це повідомили польські прикордонники, передає Європейська правда.
Зазначається, що о 9 годину ранку 18 березня кількість біженців з України перевищила 2 млн осіб. Здебільшого, це жінки і діти.
Ця цифра, ймовірно, включає і тих людей, які не планують залишатись у Польщі і поїдуть в інші країни Європи.
Нагадаємо, що минулого тижня Варшава та Краків повідомили, що фактично вичерпали можливості приймати нових людей.
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