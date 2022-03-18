Підрозділи Держміграції відновили видачу закордонних паспортів

З 15 березня територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби, які знаходяться в районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Як повідомляє пресслужба відомства, міграційна служба також здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки та продовжуватиме строк дії закордонних паспортів.

Крім того, у документи батьків вноситимуть відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон.

"Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану", – зазначається у повідомленні.