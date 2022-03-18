У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася мапа працюючого бізнесу
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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась мапа працюючого бізнесу столиці.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич повідомив у Telegram.
За його словами, наразі на мапі майже 400 працюючих підприємств.
Мапа також доступна за посиланням тут. Щоб додати інформацію, необхідно заповнити відповідну форму (насамперед, сервісні компанії).
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