У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася мапа працюючого бізнесу

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась мапа працюючого бізнесу столиці.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич повідомив у Telegram.

За його словами, наразі на мапі майже 400 працюючих підприємств.

Мапа також доступна за посиланням тут. Щоб додати інформацію, необхідно заповнити відповідну форму (насамперед, сервісні компанії).