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Новини Макроекономіка
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ВВП (1043) інфляція (608) Росія (11581) ціни (2959)

Банк Росії попередив росіян про неминуче зростання цін і падіння економіки

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

рубль

Запроваджені щодо Росії санкції у відповідь на воєнне вторгнення в Україну призведуть до неминучого зростання цін, а також падіння російської економіки.

Про це йдеться у повідомленні ЦБ РФ за підсумками засідання ради директорів, на якому було прийняте рішення зберегти ключову ставку на рівні 20% річних.

Російський центробанк констатує, що інфляція вже значно прискорилася на початку березня через зростання споживчого попиту на окремі групи товарів і падіння курсу рубля.

"Російська економіка входить у фазу масштабної структурної перебудови, яка супроводжуватиметься тимчасовим, але неминучим періодом підвищеної інфляції, пов'язаним у тому числі з підстроюванням відносних цін за широким колом товарів та послуг", – йдеться у повідомленні ЦБ РФ.

Водночас російський центробанк констатує, що у найближчі квартали відбудеться зниження ВВП РФ.

"Оперативні індикатори, зокрема результати моніторингу підприємств, проведеного Банком Росії, свідчать про погіршення ситуації у російській економіці. Підприємства у багатьох галузях повідомляють про труднощі у виробництві та логістиці на тлі запроваджених щодо Росії торгових та фінансових обмежень", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за попередні два тижні тижнева інфляція в Росії перевищувала 2%, востаннє схоже зростання цін за тиждень могло спостерігатися у грудні 1998 року.

Автор: Михайло Орлюк
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Саме так

Зло не повинно розвиватись, Зло має бути ізольоване, Зло має зїсти само себе
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18.03.2022 14:13 Відповісти
Щоб ви сволота гризли одне одному горлянки за шматок хліба. Уся кацапська нечість, жріть суки і моліться *****.
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18.03.2022 14:39 Відповісти
Перестройка-перестройка, чукча кушать хочет...
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18.03.2022 15:03 Відповісти
опять брешет параша про 2% - намного больше за неделю цены у них повысились
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18.03.2022 15:09 Відповісти
Яка прикра новина (нi)
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18.03.2022 15:58 Відповісти
цапи мають страждати.
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18.03.2022 18:36 Відповісти
Кацап все равно не поймет причину этого ...
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18.03.2022 18:38 Відповісти
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18.03.2022 19:23 Відповісти
 
 