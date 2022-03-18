Бюро економічної безпеки зайнялося боротьбою із завищенням цін

За результатами спільної роботи Бюро економічної безпеки, Служби безпеки, Нацполіції та органів місцевої влади, було відпрацьовано декілька сотень суб’єктів господарювання, щодо яких надходили повідомлення про необґрунтоване завищення цін.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ у Telegram.

Зазначаэться, що наразі отримано близько 700 повідомлень громадян щодо таких порушень, майже 400 з них вже опрацьовано.

Найбільше скарг надійшло із Львівської області – 177 повідомлень, Києва та Київської області – 70, Дніпропетровської – 68, Закарпатської – 54, Вінницької областей – 45.

Переважна більшість повідомлень стосується завищення цін на оренду житла, харчі, товари першої необхідності, а також на пальне.

"БЕБ відпрацьовує та встановлює причини підвищення цін по ланцюгу від роздрібного продавця до гуртового. У більшості регіонів досягнуто позитивних зрушень для відновлення економічних прав громадян, зокрема, зменшення цін на продукти харчування на ринках та в магазинах", – наголосили у відомстві.

Також в окремих випадках, орендодавці, що завищили ціни, здійснюють безкоштовне поселення переселенців. Інші частково повертають кошти за проживання. Так, в одній із західних областей, проживаючим в готелі повернули 15 тис. грн, сплачені за проживання за 2 доби. Також підприємці перераховують кошти для підтримки ЗСУ, допомагають волонтерам.

"Щодо цін на пальне, з’ясувалося, що більшістю АЗС встановлено мінімальну націнку з урахуванням граничних торгових націнок відповідно до рішення Міністерства економіки України. Крім того, у процесі уточнення повідомлень, деякі заявники відмовилися підтверджувати свої заявки. Також частина заявлених повідомлень не підтвердилася", – зазначили у БЕБ.