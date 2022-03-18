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Польща (2019) економіка (153)

Польща оголосила про план "дерусифікації" економіки

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моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про програму "Антипутінський щит" для подолання наслідків турбулентності в економіці, спричиненої вторгненням РФ в Україну.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

"Війна Росії з Україною спричиняє величезну економічну турбулентність у всьому світі. Для боротьби з ними ми вирішили запровадити "Антипутінський щит", – повідомив він.

За його словами, програма має на меті продовження боротьби з інфляцією, підтримку створення робочих місць, захист компаній, які раніше працювали на російському ринку, дерусифікацію польської та європейської економіки, енергетичну диверсифікацію, запобігання підвищення цін на харчові продукти, підтримку фермерів у сільськогосподарському виробництві та субсидії на добрива.

Моравецький додав, що "Антипутінський щит" є наступником програм "Антикризовий" та "Антиінфляційний щит", які довели свою ефективність у боротьбі з наслідками пандемії.

"Як тільки ми отримаємо схвалення Європейської комісії, ми негайно впровадимо ці рішення. Треба думати про майбутнє, планувати на кілька кроків вперед", - зазначив він.

Автор: Юлiя Недашківська
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Вчера посмотрел видео ,снятые дронами.Это особняки ;;ХОЗЯЕВ НАРОДА ;; --Арахамии.Разумкова,Королевской и многих таких же.Они построены за счет народа.По уголовной терминологии--это крисятничество .За счет этих уворованных средств можно было бы отгородится от фашистов тройным забором и обеспечить защиту Украины с воздух три раза. А НАСТОЯЩИЕ ДВОРЦЫ НЕ ТРОГАЮТ,НИ ОДНОЙ РАКЕТЫ!!,ПОЧЕМУ??? Возможно кацапы планируют после победы самим в дворцах проживать??.А может планируют использовать наших слуг для работы в оккупационных органах ???
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18.03.2022 13:33 Відповісти
Сталин при отступлении взорвал Крещатик и много других обьектов, так может и наши слуги и хозяева подготовят к взрыву свои дворцы??.Смерть кацапам. Слава Украине !.
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18.03.2022 13:39 Відповісти
кацап розслаб булки нiхто вiдступати не збираеться! а ти дьоргай ласти поки можеш
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18.03.2022 17:54 Відповісти
 
 