Польща оголосила про план "дерусифікації" економіки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про програму "Антипутінський щит" для подолання наслідків турбулентності в економіці, спричиненої вторгненням РФ в Україну.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

"Війна Росії з Україною спричиняє величезну економічну турбулентність у всьому світі. Для боротьби з ними ми вирішили запровадити "Антипутінський щит", – повідомив він.

За його словами, програма має на меті продовження боротьби з інфляцією, підтримку створення робочих місць, захист компаній, які раніше працювали на російському ринку, дерусифікацію польської та європейської економіки, енергетичну диверсифікацію, запобігання підвищення цін на харчові продукти, підтримку фермерів у сільськогосподарському виробництві та субсидії на добрива.

Моравецький додав, що "Антипутінський щит" є наступником програм "Антикризовий" та "Антиінфляційний щит", які довели свою ефективність у боротьбі з наслідками пандемії.

"Як тільки ми отримаємо схвалення Європейської комісії, ми негайно впровадимо ці рішення. Треба думати про майбутнє, планувати на кілька кроків вперед", - зазначив він.