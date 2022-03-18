Українці зможуть обміняти гривню на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі

Українці в Польщі зможуть обміняти готівкові гривні на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі – PKO Bank Polski з наступного тижня.

Як пише Reuters із посиланням на заяву польського Нацбанку, програма почне діяти із "середини наступного тижня", однак точну дату поки не називають, передає liga.net.

Як наголошує видання, останнім часом майже всі пункти обміну в Польщі відмовлялися приймати українські гроші через великий наплив біженців і надлишок готівкових гривень.

У заяві польського Нацбанку зазначається, що гривні прийматимуть у всіх відділеннях PKO Bank Polski. Проте йдеться поки що лише про купюри номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень. Разом з тим одна людина зможе обміняти не більше ніж 10 000 гривень за раз.

Проблеми з обміном гривні є і в інших країнах Європи. Європейський центральний банк уже працює над створенням фінансового механізму, що дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження у валюту.