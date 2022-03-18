Дії російських окупантів загрожують транзиту газу до Європи, – голова "Нафтогазу"

Атаки окупантів на газову інфраструктуру ставлять під загрозу транспортування "блакитного палива" в Україні та транзит до Європи.

Про це під час брифінгу заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Атаки на українську інфраструктуру, дії російських військових на певних територіях, де розташовані компресорні станції, ставлять під загрозу як транспортування газу всередині країни, так і транзит в Європу", – зазначив він.

Очільник "Нафтогазу" зауважив, що Україна зверталася до європейських партнерів з вимогою вжити дій для припинення такої поведінки загарбників.

За його словами, нині робота компанії націлена на безперебійне постачання газу та забезпечення роботи критичної інфраструктури там, де це можливо.

"Наразі понад 273 тисячі домогосподарств, українських родин перебувають у ситуації, коли вони не можуть отримувати газ і тепло, що ставить їхнє життя за межу гуманітарної катастрофи", – наголосив Вітренко.

Він додав, що через пошкодження мереж, підприємств теплокомуненерго внаслідок ворожих обстрілів люди не можуть отримувати тепло та газ при мінусових температурах надворі.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу 14 березня було пошкоджено Олишівське підземне сховище газу на Чернігівщині.