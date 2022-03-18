Україна отримала ще 300 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу (оновлено)

Україна отримала сьогодні другу частину у розмірі 300 млн євро з першого траншу екстреної макрофінансової допомоги Україні від Євросоюзу загальними обсягом 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З урахуванням отриманих Україною 11 березня 2022 року 300 млн євро, у цілому перший транш в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС становить на сьогодні 600 млн євро. Вказані кошти будуть спрямовані на підтримання фінансової стабільності в Україні", – йдеться у повідомленні.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс анонсував виділення цих коштів.

"Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної допомоги. ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні", – написав він у Twitter.



Він додав, що вперше в історії Євросоюз профінансує закупівлю та доставку зброї до країни, що зазнає нападу.

Нагадаємо, перші 300 млн євро від ЄС Україна отримала 11 березня.

Як повідомлялося, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує на отримання від ЄС першого траншу макрофінансової допомоги в 600 млн євро наприкінці березня-початку квітня.