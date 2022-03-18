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Комісія із судноплавства на Дунаї призупинила повноваження Росії

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дунай

Дунайська комісія на позачерговій сесії 17 березня прийняла постанову у зв'язку з військовою агресією РФ проти України з порушенням основних принципів Белградської Конвенції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Комісія засудила порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї, а також інтересів та суверенних прав України. На Росію покладається відповідальність за економічні збитки внаслідок зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі через воєнні небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийнята постанова передбачає наступне:

  • повноваження будь-якого представника росії в Дунайській комісії чи його заступників відхиляються до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів;
  • представники росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів;
  • громадяни росії будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату Дунайській комісії;
  • звернення до Комітету з перегляду Белградської Конвенції для пошуку рішень щодо того, чи може росія, як непридунайська держава бути і надалі стороною Конвенції.

У Мінінфраструктури пояснили, що ще з початку 90-х років українська делегація в Дунайській комісії активно виступала проти членства Росії як правонаступниці Радянського союзу, яка не є придунайською державою. Проте, це не знаходило розуміння та підтримки партнерів.

Організацію було засновано Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаною 1948 року в Белграді. Україна стала членом Дунайської комісії у 1949 році.

Основними завданнями комісії є забезпечення та розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торгових судів під прапорами всіх держав відповідно до інтересів та прав держав-учасниць Белградської конвенції, а також розвиток економічних та культурних зв'язків цих держав між собою та іншими країнами.

Нагадаємо, у 2021 році головою Дунайської комісії вперше став представник України, а саме Посол України в Угорщині Любов Непоп.

Автор: Юлiя Недашківська
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Маскалі ще забули про комарів -бандерівців та мух-бандерівок котрі на трупи їхніх солдат сідають
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18.03.2022 12:08 Відповісти
Яким боком ця ******** ********* до роботи комісії та судноплавства на Дунаї?
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18.03.2022 12:50 Відповісти
 
 