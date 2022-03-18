На спецрахунку Нацбанку для потреб військових залишилося 26 мільйонів

Станом на 18 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 26 млн грн. Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 12,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 8,59 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Зазначається, що майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Водночас залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 290 млн грн.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.