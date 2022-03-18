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"Газпром" збільшив транзит газу через Україну до контрактного максимуму

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ,транзит,импорт

Завантаження української газотранспортної системи російським "Газпромом" повернулася до максимального рівня довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік, або 109 млн куб. м на добу) після двох днів деякого зниження.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів – 105,1 млн куб. м на 18 березня", – повідомив представник компанії Сергій Купріянов.

Як підтверджують дані "Оператора ГТС України", номінація на 18 березня становить 106,2 млн куб. м, заявка на 17 березня була 94,6 млн куб. м.

Нагдаємо, газопровід "Ямал-Європа", який транспортує газ через Білорусь та Польщу до Німеччини, з вівторка перейшов у реверсний режим.

Автор: Юлiя Недашківська
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Чому бл#дь досі "випадково" не пошкоджено газапровід?!!!
ЄС спостерігає як Україну знищує схилений нацист син сатани ***** а ми їм газ!!!
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18.03.2022 11:05 Відповісти
 
 