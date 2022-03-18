Австралія запровадила санкції проти 11 банків та держструктур РФ

Уряд Австралії ввів санкції щодо ще 11 російських банків та державних структур, які управляють суверенним боргом Росії.

Про це повідомляє МЗС країни, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із заявою зовнішньополітичного відомства, оновлений список санкцій включає російський Фонд національного добробуту і міністерство фінансів Росії.

"Австралія тепер націлена на всі російські державні структури, відповідальні за випуск та управління суверенним боргом Росії", – йдеться у повідомленні.

Під санкції також потрапили "Сбербанк", Газпромбанк, ВЕБ, ВТБ, Россільгоспбанк, Совкомбанк, Новікомбанк, "Альфа-Банк" та Московський кредитний банк.

Крім того, Австралія розширила список фізосіб, до яких будуть застосовуватись фінансові санкції та заборони на поїздки. До нього увійшли олігархи Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг.

"Уряд Австралії знову заявляє про незмінну підтримку суверенітету та територіальну цілісність України, а також народу України", – додали в МЗС Австралії.

Раніше уряд Австралії оголосив про запровадження нових санкцій щодо 33 фізосіб із Росії, а також про запровадження заборони на імпорт нафти та газу з РФ.