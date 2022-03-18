S&P знову знизило рейтинг Росії

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг РФ у національній та іноземній валюті до "CC" з "CCC-".

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Інтерфакс.



Оцінка ризику переказу та конвертації також знижена до "CC" з "CCC-". Короткострокові рейтинги залишено на рівні "C".



Зазначається, що рейтинги залишаються на перегляді із негативним прогнозом.



Погіршення довгострокових рейтингів викликане очікуваннями, що Росія зіткнеться з технічними труднощами під час обслуговування євробондів у найближчі тижні.



"Наші рейтинги відображають здатність та бажання емітента виконувати свої фінансові зобов'язання у строк та в повному обсязі, відповідно до умов зобов'язань, включаючи ті, що стосуються валюти платежу. Якщо інвестори не отримують доступу до коштів або якщо платіж провадиться у валюті, не зазначеній у умовах зобов'язань, і ми вважаємо, що інвестор не погоджується на альтернативні виплати, то ми можемо вважати таку ситуацію дефолтом", – наголосили у S&P.



"Погіршення рейтингу означає, що Росія знаходиться на межі дефолту. Але, по суті, це відображення здатності Росії платити власникам бондів, що погіршилася. Санкції обмежили доступ Росії до доларів, а купонні платежі треба здійснювати в доларах", – прокоментував стратег Wells Fargo Брендан Маккенна.

Відповідно до шкали S&P, рейтинг СС означає високу вразливість – дефолт ще не відбувся, але фактично неминучий. Від дефолтного рейтингу РФ відокремлює одна позиція.

Нагадаємо, 4 березня агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації в іноземній валюті до "CCC-" із "BB+".